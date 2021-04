OOTAMATU KÄIK: Toyota võtab ilmselt üle Hyundai taktika 

See omakorda võib kaasa tuua stsenaariumi, kus Toyota hakkab kasutama kolme auto ja nelja sõitja süsteemi, mida nad on ise varem teravalt kritiseerinud.

Praegu kuuluvad Jaapani-Soome-Eesti tiimi Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. „Soovime jätkata samade sõitjatega ka järgmisel aastal. Näis, kui palju Ogier tahab sõita,“ arutles Latvala.

Siit tulebki mängu võimalus, et Ogier lööb kaasa näiteks pooltel etappidel ning üks Toyota masin läheks seega jagamisele. Sarnaselt on autot jaganud ka Hyundai tiim ning varem on Toyota oma kangeid konkurente selle eest ka kritiseerinud. Väideti, et nõnda saavutab Hyundai ebaausa eelise võistkondliku MM-tiitli püüdmisel.

Soome ralliportaal spekuleerib, et poole kohaga palgatakse Ogier' kõrvale sõitma Esapekka Lappi, kes kuulus Toyotasse ka hooaegadel 2017 ja 2018.

Kas Latvala on juba Lappile helistanud? „Peame praeguses faasis ukse lahti hoidma. Vara veel öelda ning vaatame, mida suvi toob. Kindlasti oleks Esapekka väga hea kandidaat.“

Kuidas aga suhtuda sellesse, et Toyotast võib saada meeskond, kus kolme autot jagab neli meest? „Üldiselt on meie idee, et kolm meest peaks saama sõita kaasa täishooaja. Ma ei tahaks minna Hyundai teed, kuid praegu võib nii juhtuda. Vähemalt toob see kaasa olukorra, et meil on vähem töötuid sõitjaid.“