GALERII | Eesti koondis vandus Austriale alla. Marius Aleksejev: esimese kümne minutiga oli kaitse laiali ja ka rünnakul oli hapu seis 

Karl Toom, täna üheksa väravat: „Võib öelda küll, et suure mängu kramp oli sees. Me ei saanud rünnakul oma mängu õigesti käima, tegime palju praaki. Siis vahetasime formatsiooni 7:6 vastu (st kui väravavaht asendatakse väljakumängijaga- toim), aga saime ka siis palju viskeid tühja väravasse. See on keeruline olukord, sest mõtled, et anname nii lihtsaid väravaid ära, aga ise viskamiseks tuleb nii palju vaeva näha. Teisel poolajal saime uuesti mängu sisse ja kui oleks emotsiooni pealt suutnud panna, oleks võit tehtav olnud.“