KÕVA SÕNA! Kotsar uuendas Saksamaal punktirekordit 

Kotsar kerkis 23 punktiga üleplatsimeheks. Ühtlasi on tegemist eestlase punktirekordiga Saksamaal. 30 minutiga jäi 24aastase keskmängija nimele ka neli lauapalli, üks korvisööt ja kaks vaheltlõiget.

Hamburg teenis 20 võidu kõrvale 11. kaotuse, mis annab tabelis kuuenda koha. Igal juhul on kindel, et Hamburg pääseb ka play-off'i. Tabeli tipus on Ludwigsburg, järgnevad Berliini Alba ja Müncheni Bayern.