VIDEOD | Kaotusseisu jäänud ManU purustas poolfinaalis roomlased 

United oli küll poolajaks 1:2 taga, ent viimasel 45l minutil löödi koguni neli vastuseta väravat ning astuti hiiglaslik samm finaali poole.

ManU eest skoorisid kaks korda Edison Cavani ja Bruno Fernandes, ühe tabamuse lisasid Paul Pogba ja Mason Greenwood. Rooma eest said jala valgeks Lorenzo Pellegrini ja Edin Džeko.

Teises eilses kohtumises tegi enda elu raskeks Londoni Arsenal, kui jäi esimesel pooltunnil 0:2 kaotusseisu. Inglismaa pealinlaste elu läks veel keerulisemaks 57ndal minutil, kui Daniel Ceballos sai punase kaardi, kuid Nicolas Pepe 73nda minuti tabamus vähendas kaotusseisu minimaalseks.



United on sisuliselt edasipääsu kindlustanud ja Arsenali kaotusseis on samuti minimaalne. Kuna Meistrite liiga poolfinaali kordusmängude eel on on paremal stardipositsioonil samuti inglased (Citi võitis võõrsil PSG vastu 2:1, Chelsea viigistas võõrsil Madridi Realiga 1:1), võib vabalt juhtuda tunamullune olukord, et mõlema Euroopa-ülese sarja finaalides on esindatud vaid Inglismaa klubid.