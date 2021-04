Rallieksperdid: äkki Tänak mõtleb üle? 

Ajakirjanik Colin Clark oli hämmingus, kui tõi taas välja Hyundai valed rehvivalikud. Clark nentis, et kuigi tegemist oli uue ralliga ja eksimus võis tuleneda teadmatusest, siis konkurendid said ometi õiged rehvid alla ning Hyundai peab ainult iseennast süüdistama. Eriti valed pastlad pandi alla laupäeva hommikul ning Clarki sõnul röövis see Thierry Neuville’ilt võimaluse ralli võidule kihutada.