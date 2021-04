Enesetapukatse tõttu vastase mõnituste osaks saanud jalgpallur lõpetas keset mängu karjääri 

„Oleme verbaalsest rünnakust teadlikud. Oleme rääkinud nii pingil istunud David Coxi kui ka väljakul olnud Jonathan Tiffoneyga (Stenhousemuir). Mõlemad mängijad kinnitavad, et tehti ebasobivaid kommentaare mängija vaimse tervise kohta. Väljakul öeldakse palju asju, ent meile tundub, et seekord mindi üle piiri ja pidime alustama tõsisemat uurimist,“ seisis Stenhousemiri avalduses.

„Praegu just algas teine poolaeg kohtumises Albion Rovers-Stenhousemir ning mina olen staadionilt lahkunud. Ma ei mänginud täna, olin pingil. Ühe Stenny (stenhousemiri hüüdnimi – toim.) mängijaga tekkis meil väike sõnelus ning ta läks minu vaimse tervise kallale. Ta ütles, et ma pidanuks selle (enesetapu) esimest korda kohe õigesti sooritama. Mõned ütlevad, et see ei tohiks suur asi, aga mina olen väsinud selliseid aju kuulamast. Mulle ei maksta selle eest piisavalt palju,“ ütles Cox videos.