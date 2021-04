VIDEO | Jalgpallur, kes tegi internetiajalugu! 

Ronaldinho ulmelised oskused Nike’i reklaamis said nii suure tähelepanu osaliseks, et sellest sai internetiajaloo oluline verstapost. Nimelt teenis klipp esimese Youtube’i videona ajaloos miljon vaatamist.

Kusjuures huvitaval kombel on kuulus Ronaldinho originaalklipp jäänud tänaseks pidama 1,9 miljoni peale. Olgu siiski mainitud, et seda on parema kvaliteediga taaspostitatud ning need katsed on saanud reeglina mitu miljonit.