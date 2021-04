Järjekordse vutilegendi ausammas tekitas pahameelt: see näeb välja nagu tõrva sisse kukkunud kääbik 

48aastane Solskjaer mängis aastatel 1996-2007 Manchester Unitedi eest ja on nüüd sama klubi peatreener, Norra koondist esindas ta 1995-2007. Vutilegendi teenete eest püstitatakse tema kodulinna Kristiansundi ausammas, mille rahastamise eest hoolitsevad kohalikud inimesed, seni on kokku saadud 74 000 eurot. Ausamba autoriks on teine norralane Tore Bjorn Skjelsvik.