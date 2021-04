TULIKUUMAD FOTOD | Seksikas Venemaa ujuja paljastas talle tehtud kõige kummalisema komplimendi 

24aastane venelanna on noppinud igat värvi medaleid nii pika raja kui lühiraja EMidelt kui MMidelt. Lisaks näeb ta välja nii kuum, et saab pidevalt palveid üles astuda modellina. Samuti pöörduvad tema poole paljud fännid, kes venelanna keha kohta häid sõnu ütlevad.

„Ilmselt kõige veidram kompliment oli, et mul on ilusad õlad. Ühest küljest vihjas see, et mul on justkui kogukas keha, aga teiselt küljest kõlas siiski nagu kompliment,“ vahendas portaal rt.com Nasretdinova sõnu.