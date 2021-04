Eesti naiste korvpalli arendamiseks leiti uus valdkonnajuht 

Kruut on õppinud Põhja-Taani rakenduslikus kõrgkoolis spordikorraldust ning Eesti Maaülikoolis maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist. Alates 2018. aastast on ta tegutsenud Eesti Firmaspordi Liidu tegevjuhina ning 2016. aastast on ta täitnud erinevaid ülesandeid ka korvpalli valdkonnas: Kruut on töötanud Eesti Korvpalliliidus noortekoondiste assistendina, mikro- ja makroliigade projektijuhina, Rahvaliiga projektijuhina, Kooliprojekti eestvedajana ning meeste ja naiste rahvuskoondise mänedžerina. Möödunud aastal lõpetas Kruut EOK täiendkoolituse „Spordijuht 2.0“, vahendas korvpalliliidu koduleht.