Vormeliäss Jüri Vips: „Meie jaoks on motiveeritud olemine päris lihtne. Jätsime kooli ju pooleli ja püüame oma unistust täide viia.“ 

Kõigepealt tuleb end tõestada aga Hitechis, kus Vipsi tiimikaaslaseks on 19aastane uusmeremaalane Liam Lawson. Temagi eesmärgid on kõrged ning mehed on tegelikult teineteisele karmid konkurendid. Selgub, et vähemalt seni pole musta kassi kahe talendi vahelt läbi jooksunud ja kutid saavad omavahel läbi väga hästi.