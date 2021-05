Paide sai napi võidu ning kindlustas liidrikohta, Nõmme Kalju alistas Viljandi

Paide on hooaja esimesest kaheksast mängust võitnud seitse ning kogunud 22 punkti. Sellega ollakse tabeliliidrid, ühe matši vähem pidanud FCI Levadia on 16 silmaga teine. Kalju tõusis kolmandaks, olles kogunud kaheksa mänguga 12 punkti. Viis kohtumist pidanud tiitlikaitsja FC Flora on 11 silmaga neljas.