Verstappen kostitas tema kiire ringi rikkunud Norrist ja Vettelit rõveda sõimuga 

Verstappen lehvitas ajasõidu järel küll näiliselt rõõmsalt kaameratesse, ent tegelikult oli hollandlase meel mõru. Nimelt oli ta arvamusel, et Lando Norris (McLaren) ja Sebastian Vettel (Aston Martin) rikkusid ära tema kiire ringi.

Nii põrutas Verstappen tiimiraadiosse: "Kuradi raisk, miks need tüübid ei liigu?! Ma olen kiirel ringil. Nad on ühed kuradima t**apead!"

Omamoodi lisas asjale vürtsi ka asjaolu, et Norris oli rajal olles saanud tiimilt suunised Verstappenile "teeneid mitte teha".

"Arvasin, et teen kiireima ringi, kuid kaotasin kogu edu, kui see Aston Martin mulle ette jäi," sarjas Verstappen. Ja pidas vajalikuks lisada: