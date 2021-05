VIDEO | „See on häbistav.“ NBAs köeti sõge saun, peaosas Leedu äss Sabonis 

Senine suurim kodukaotus oli 56punktine, mille Chicago Bulls sai 2018. aastal Boston Celticsilt ning Houston Rockets 1986. aastal Seatte SuperSonicsilt. Üleüldse suurim NBA ajaloos saavutatud võit on 68punktine, see juhtus 1991. aastal, kui Cleveland Cavaliers tuuseldas Miami Heati.

"See on häbistav. Siin pole midagi öelda," nentis Thunderi peatreener Mark Daigneault mängu järel.

Sedavõrd suur võidumarginaal on selleski mõttes üllatav, et kui Thunder (21 võitu, 43 kaotust) on läänenekonverentsis 11. kohal, siis ka Pacersi (30 võitu, 33 kaotust) näol pole tegemist liiga parimate sekka kuuluva meeskonnaga – idakonverentsis hoitakse 9. kohta ehk peetakse võitlust selle nimel, et pääseda play-in turniirile.