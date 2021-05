WRC Eksperdid tõdevad: kui Neuville välja arvata, on ülejäänud Hyundai sõitjad alati asfaldil vaevelnud Toimetas Kaspar Koort , täna 10:57 Jaga: M

Thierry Neuville. Foto: AFP/Scanpix

Ralliportaali DirtFish eksperdid on võtnud pikalt ja põhjalikult vaagida Hyundai meeskonna, või täpsemalt nende i20 Coupe WRC masina hädad asfaldirallidel. Hiljuti Horvaatias võtsid Toyota piloodid Sebastien Ogier ja Elfyn Evans Thierry Neuville'i ja Ott Tänaku ees kakskikvõidu ning et asfaldil kihutatakse tänavu veel Belgias, Hispaanias ja Jaapanis, peab Hyundai midagi ette võtma, et rohkem konkurentsis olla.