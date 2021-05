Vana sõber avaldas Schumacheri seisundi kohta väikse, aga põneva detaili 

"See on väga isiklik asi. Nagu kõik teavad, juhtus Michaelil 2013. aasta detsmbris väga tõsine õnnetus ja ta sai viga. Üle seitsme aasta on ta ja tema perkond näinud vaeva taastumisprotsessiga. Kõige tähtsam on see, et ta jätkab võitlust," ütles Todt, kui talt Schumacheri kohta päriti.