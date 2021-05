KHLi klubiga käed löönud Robert Rooba: ma ei osanud isegi oodata, et see nii kiiresti läheb 

„Kindlasti on see ühe unistuse täitumine – olen selle poole püüelnud aastaid ja nüüd sai see võimalikuks. See on väga suur asi iseendale ja mu perele,“ ütles Rooba täna keskpäeval Õhtulehele. „Eesti jäähoki jaoks tähendab see aga kindlasti seda, et nüüd on jällegi üks uus liiga vallutatud ja üks värav lahti Eesti hokimängijate jaoks. Nagu tõestasin Soome liigas: Eesti mängijal on võimalik seal läbi lüüa ja edukalt mängida – ning samamoodi kavatsen nüüd tõestada, et see on võimalik ka KHLis.“