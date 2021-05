Tänakut enda mentoriks pidav rallimees andis Rally Estoniaks tormihoiatuse 

Möödunud nädalal toimunud Horvaatia rallil võitis Katsuta kaks kiiruskatset ning tõestas taas, et areneb pidevalt. „Ma ei võtnud riske, kuid rütm oli lihtsalt väga hea ja usaldasin legendi sajaprotsendiliselt,“ ütles portaalile WRC.com. Nüüd on sihikul juba poodiumikoht ning kõige suuremaid võimalusi näeb ta selleks kas Eestis võis Soomes. „Neil rallidel proovin ja surun kõvasti, et saada hea tulemus ning koht esikolmikus.“