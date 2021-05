TÄNA OTSEBLOGI | Kas Bottasel õnnestub konkurendid selja taga hoida? 

Esimese kahe etapi järel on liider Hamilton, kes on kogunud 44 punkti. Verstappen on 43 silmaga teine, McLareni piloot Lando Norris 27 punktiga kolmas. Ferrari piloot Charles Leclerc hoiab 20 silmaga neljandat kohta, avaetapil kolmanda koha saanud, kuid seejärel Itaalias Emilia Romagnas katkestanud Bottas on 16 silmaga viies.