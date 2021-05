Klavani koduklubi võiduseeria katkes Napoli vastu, Inter lõpetas Juventuse valitsemisaja 

Täna selgus ka, et sel hooajal tuleb Itaalia meistriks Milano Inter. Kuna Atalanta ei suutnud Sassuolo vastu enamat 1 : 1 viigist, ei ole enam ühelgi klubil võimalik liidrit kinni püüda. Interil on neli vooru enne hooaja lõppu koos 82 punkti, Atalanta on 69 silmaga teine. Sama palju punkte on koos ka AC Milanil, Napoli on neljas (67). Viimased üheksa meistritiitlit võitnud Torino Juventus on praegu alles viiendal kohal (66).