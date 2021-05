VIDEO | Ronaldo päästis Juventusele üliolulised võidupunktid 

Võit tõstis Juventuse viiendalt kohalt teiseks, neil on neli vooru enne lõppu koos 69 punkti. Sama palju on silmi koos teisel kohal oleval Atalantal ja neljandat positsiooni hoidval AC Milanil. Napoli on hetkel 67 punktiga viiendal kohal. Meistritiitli kindlustanud MIlano Interil on kogutud 82 silma. Tulevasel hooajal pääseb Meistrite liigasse neli parimat meeskonda.