Norra ajakirjanik leiab, et Andrus Veerpalule määrati liiga kerge karistus 

Meenutame, et rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatas 15. aprilli oma kodulehel, et Andrus Veerpalu on dopingukelmustes süüdi ja talle määrati spordis tegutsemise keeld 2023. aasta 17. märtsini. Eelmise kuu lõpus selgus aga üllatuslikult, et kurikuulsa eestlase tegutsemispiirang lõpeb juba tänavu 28. septembril.