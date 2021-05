Marie Turmann MMist: kui esimene mäng Hiina vastu välja jätta, siis oleme vastastele andnud korralikud lahingud 

30. aprillil Kanadas Calgary’s alanud naiste kurlingu maailmameistrivõistlused, kus esmakordselt osaleb ka Eesti naiskond, on võistkondadel mängitud neli kuni kuus kohtumist. Tabeli tipus on RCF (Venemaa kurlingu föderatsioon) ja Šveits, kes on ainsad kaotuseta võistkonnad. Eesti võistkond alustas MMi 3 : 10 kaotusega Hiinale. Järgmises mängus astus vastu valitsev olümpiavõitja Rootsi, kellega mängiti punkt punktis kuni viimase vooruni. Enne viimast vooru oldi taga kõigest 4 : 5, kuid viimane voor ja mäng kuulus rootslastele lõpptulemusega 4 : 7.

Senine kõige tasavägisem mäng peeti Tšehhiga, kus vastane pani paremuse maksma oma ja mängu viimase viskega - lõpptulemus 8 : 7 Tšehhile. Seni viimases mängus kohtuti MMi liidri RCFiga ja vastu tuli võtta kaotus 6 : 8.



Võistkonna kapten Marie Turmann: "Kui esimene mäng Hiina vastu välja jätta, siis oleme oma vastastele andnud korralikud lahingud. Kogenumad on osanud mängulõpud enda kasuks pöörata. Kahju on loomulikult Tšehhi mängust. Oleme seda võistkonda varasemalt korduvalt võitnud, seekord oli kahjuks nende kord. Positiivset on nii mängust maailma edetabeli esimese Rootsi kui ka ühe MMi favoriidi RCFi üle, kus suutsime mängus olla lõpuni. See annab jõudu järelejäänud 9 mänguks."



Eesti naiskond mängib MMil koosseisus kapten Marie Turmann, abikapten Liisa Turmann, Heili Grossmann, Erika Tuvike ja Kerli Laidsalu. Võistkonna treeneriteks on Nicole Strausak (Šveits) ja Derek Brown (Šotimaa).



Maailmameister selgub 9. mail.