Mullune Eesti parim meeskäsipallur siirdub uueks hooajaks Saksamaale 

Baierimaal paiknev klubi mängib hetkel Bundesligas, kuid asetseb tabeli viimasel ehk 20. astmel. Koroonaviirusepuhangu tõttu on Coburg küll pidanud teistest meeskondadest vähem kohtumisi, ent püsimajäämiseks vajalikust 16. kohast lahutab Toomi tulevast koduklubi siiski üheksa punkti.

"HK Varbergiga langesime kahjuks Rootsi kõrgliigast välja ja minu kahe-aastases lepingus oli sellekohane punkt. Pakkumisi hakkas kiirelt sadama, minust oli huvitatud mitu Rootsi klubi, üks Hispaania meeskond ja lisaks Coburgile veel paar Saksamaa tiimi. Otsus langes Coburgi kasuks, sest seal on väga korralik struktuur ja tase," selgitas Toom.

Uuesti tõusti Bundesligasse mullu, kui koroonaviiruse tõttu poolelijäänud hooajal lõpetati 2. Bundesliga esikohal. Tänavu alustati kümne kaotusega, aga siis hakkas kogunema ka punkte. Hetkel ollakse küll viimased, ent seda eespoololijatest mitme vähempeetud mängu juures. Coburgi peatreener on 42-aastane endine Tšehhi tipp-pallur Alois Mraz.

"Saksamaa kasuks otsustamine oli lihtne. Olen seal mänginud, keel on suus, tegemist maailma tugevaima liigaga ja isegi kui välja langeme, on suur võimalus tagasi tõusta. Peatreener Mraz on ise endine vasaksisemine, seega loodan ka individuaalselt areneda," tõdes Saksamaal varem TV 1893 Neuhauseni ja TV Emsdetteni särki kandnud Toom.