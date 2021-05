Madridi Real sai enne poolfinaali korduskohtumist tagasilöögi 

Prantslane sai Hispaania pealinnas toimunud esimeses mängus kirja täismängu. Nüüd teatas Real aga, et teda vaevab vigastus.

Valitseva Hispaania meistri jaoks on tegu võrdlemisi suure tagasilöögiga, sest teist keskkaitsjat Sergio Ramost on seganud säärelihase vigastus. Meeskonna peatreener Zinedine Zidane avaldas lootust, et tiimi kapten saab Chelsea vastu mängida.