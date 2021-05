Adamo: loodan, et saame varsti uut ralliautot testima hakata 

Itaallane arvab, et heal juhul võiks sellega alustada juunis. Detailidesse ei tahtnud ta laskuda, ent kinnitas, et uue põlvkonna i20 masin saab peagi valmis.

"Tegeleme praegu arendamisega. Ma ei tea, millal me täpselt testima asume, kuid ma loodan, et varsti. Võib-olla on sellel mulle teistsugune tähendus. Loodan, et juunikuu jooksul," lausus Adamo portaalile DirtFish.