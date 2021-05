Võrkpall Tartu spordihing Rait Rikberg: pere ütleb, et palun, tee üks aasta veel! Kadi Parts , täna 21:33 Jaga: M

PERE ON SELJATAGA! Kuigi professionaalse võrkpallurina veedab Rait Rikberg suure osa hooajast võõrsilmängudel perest eemal Tallinnas, Pärnus või Kuressaares, on perekond toetav ja soovib, et pereisa jätkaks seni, kuni tervis lubab. Foto: Aldo Luud

Ülikoolilinna Tartu tõeline spordimees Rait Rikberg on juba 38aastane, aga loodab vähemalt aastakese veel palliplatsil tegusid teha. Põhjuseid selleks on mitmeid, üks neist ka perekondlik: et Rikbergide noorim võsuke näeks, milleks paps on võimeline.