Olümpialgi võistelnud profipoksija sai süüdistuse oma raseda armukese tapmises 

Ohvri ema rääkis Puerto Rico ajakirjandusele, et Rodriguez kandis Verdejo last, kuid poksija soovis, et naine teeks abordi.

"Ütlesin tütrele, et ta oleks ettevaatlik, sest Felix oli teda ähvardanud. Ta osutas, et tal on oma pere ja et ta on poksijana avaliku elu tegelane," sõnas tapetud naise ema Keila Ortiz Rivera väljaandele El Nuevo Día.