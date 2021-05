Olümpiakomiteel on nüüdsest kaks korda rohkem asepresidente ja kolm uut liiget 

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas pressiteate vahendusel heameelt, et organisatsioonil on nüüdsest neli asepresidenti, kelle südameasjaks on spordi edendamine igast aspektist. "Eesti spordi katusorganisatsioonina on meie ülesanne jälgida, et meie liikmeskond esindaks sporti võimalikult laiapõhjaliselt ja väärikalt. Oleme pikalt tegelenud tippspordiga, kuid meile on oluline ka liikumisharrastus ning eriti koolisport. EOK "Sport Koolis" programmi suur väljakutse on kaasata iga Eesti maakonna koolide lapsi spordiga tegelema. Asepresidendi koha loomisega rõhutame selle teema vajalikkust," ütles Sõõrumaa.