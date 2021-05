Eesti meistriliigas palliv Nigeeria kuninga lapselaps Aminu: „Varem elasin Atlantas ja Los Angeleses, Rapla vajas harjumist.“ 

„Minu ja Al-Farouqi vanusevahe on 8 aastat. Viimati mängisime üks ühele siis, kui olin keskoolis ja ta oli juba NBAs. Ta oli juba 203 cm pikkune, ma olin meeter kuuskümmend. Ta ei andnud mulle mingit võimalust ja võitis nii suurelt kui sai. Ta alistas mind 11 : 0, sest ma ei pääsenud viskelegi ja ta ise surus palle järjest pealt. Olin nii pettunud, et jooksin emale kituma,“ meenutas Al-Wajid viimast lahingut vanema vennaga. „Sellest ajast alates me pole mänginud, sest tal on NBAs väga tihe graafik.“