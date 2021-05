MOURINHO ON TAGASI! Legendaarne treener võtab üle Itaalia tippklubi 

Mourinho on võitnud hulga tiitleid, kuid saanud korduvalt tippklubidest ka hundipasse. Omamoodi teeb ta ajalugu sellegagi, et on vallandamiste pealt teeninud umbes sada miljonit eurot. Viimati lasti ta sel varakevadel lahti Tottenhamist.

„Ta on suur tšempion, kes on võitnud karikaid igal tasemel. Jose palkamine on suur samm, et ehitada pikaajalist ja pidevat võitmise kultuuri,“ ütlesid Roma president Dan Friedkin ja asepresident Ryan Friedkin ühises avalduses.