Ema poolt hüljatud lapsest kasvas tšempion, keda rekordid ei huvita 

Leicesterist pärit 37aastase Selby edulugu inspireerib paljusid. Kogu oma edu kõrvalt pole ta nina püsti ajanud, vaid on endiselt viisakas, ülitöökas ja kõigile eeskujuks. „Isa ei sundinud mind snuukrit mängima. Ta oli õnnelik, kui nägi mind õnnelikuna,“ meenutas Selby mõne aasta eest Eurospordile antud intervjuus. „Ta nägi, et olen snuukrit mängides õnnelik.“