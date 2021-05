Saaremaa klubi mänedžer segasest seisust: ma ei soovi sellist olukorda isegi oma vaenlasele 

Saaremaa klubi sattus lõppenud hooajal palgamuredesse, kui selgus, et nii mitmedki summad jäid välja maksmata ja osaliselt seetõttu lahkusid klubist ka mõned mängijad. Klubi president Ivar Alt teatas aga tänavu 21. aprillil kohaliku portaali saaremaasport.ee vahendusel, et 100% klubi jätkab. „Eks me proovime lähtuda sellest, mis klubi president on välja öelnud,“ sõnab täna klubi mänedžer Hannes Sepp.