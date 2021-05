MEISTRITE LIIGA | Manchester City lõpetas enam kui pool sajandit kestnud ootuse 

Viis minutit poolaja lõpuni. Päris suure osa ajast on pall ikka PSG käes ja seda keerutatakse ümber City karistusala. Manchesteri mehed on nagu üks mees kõik kaitses. Tõsi, peab mainima, et aeg-ajalt on ka perioode, kus City kõigutab, aga nemad teevad seda rohkem keskväljal. Ja kui inglased otsustavad rünnata, siis tehakse seda järsku, konkreetselt ja päris ohtlikult.