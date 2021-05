TÄNA OTSEBLOGI | Kas Manchester City lõpetab aastakümneid kestnud ootuse? 

City kuulub juba aastaid maailma kõige rikkamate ja tugevamate klubide sekka, kuid Euroopas pole nad finaali jõudnud väga ammu. Viimati juhtus see hooajal 1969-70, mil Manchesteri tiim alistas karikavõitjate karikasarja otsustavas mängus 2 : 1 Zabrze Gorniku.

Kui City peaks 51 aasta järel jälle Euroopa sarja finaali jõudma, siis on tegemist rekordiga: mitte kunagi varem pole ühegi tiimi kahe finaali vahel olnud nii pikka pausi.

Vastane on aga vähemalt sama rikas ja sama kõva ehk PSG. Nemad jõudsid üle aastate eurosarja finaali mullu, kuid seal jäädi valusal moel alla Müncheni Bayernile. Nii PSG kui ka City omanike jaoks oleks finaalist väljajäämine suur pettumus.

Mängu eel on õhus suur küsimärk, kas PSG täht Kylian Mbappe on vigastusest paranenud ja saab väljakule joosta. Prantslane on sel hooajal löönud kõigis sarjades 43 mänguga 37 tabamust.