Pärnu jõudis ajaloos esimest korda finaali! „Ütlen ausalt, tõeline vibra on praegu peal.“ 

Rapla alustas võõrsil särtsakalt ning avaveerand võideti 21 : 16. Pikemaks pausiks oli külaliste edu neli silma. Avapoolaja suurim vahe venis 13 punktini Rapla kasuks. Kolmandat veerandit alustas paremini Pärnu ja pääses peagi ise juhtima. Viimase kümne minuti eel oli ees 47 : 45 Pärnu.

Kaks ja pool minutit enne lõpusireeni oli Pärnu edu 61 : 57, mille järel võttis Rapla juhendaja Toomas Annuk aja maha. 46 sekundit enne sireeni vähendasid Saimon Suti vabavisked vahe kahele punktile. Sven Kaldrel tekkis veel ka vaba kaugviskepositsioon, kuid mees ei tabanud.

„Ütlen ausalt, tõeline vibra on praegu peal,“ tõdes Pärnu tiimi eestvedaja ja mänedžer Johan Kärp klubi ametlikul Facebooki lehel. „See aasta on olnud meile jube raske. Algus läks hästi. Olime ees, aga siis hakati meist mõtlema kui mingist favoriidist. Me ei ole kunagi varem sellises olukorras olnud.“