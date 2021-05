GALERII JA VIDEO | ÜLLATUSPOMM OLI LÄHEDAL! „Mingi vend oli vist teibaga kastis. Nii kõrgele kerkis, et täitsa uskumatu.“ 

Teise poolaja alguses tabas Paidet uus šokk, sest 47. minutil skooris Silver Alex Kelder. Paide proovis igat moodi, tuues ka vahetusest lisajõudu Hindrek Ojamaa ja Sergei Mošnikovi näol, kuid nende mängus puudus kindlus ja teravus. Lõpuks oli taas Camara see, kes nurgalöögist tulnud palli võrku suunas ja Paidele viigipunkti tõi.

Ta kiitis vastaste ründajat Camarat, kes lõi mõlemad väravad neile standardolukordadest peaga. „Mingi vend oli vist teibaga kastis. Nii kõrgele kerkis, et täitsa uskumatu. Nii hästi lõi ära ka! Paidel on kvaliteeti ja seda oli täna näha. Muidugi uskusime, et saame võidu kätte, aga lõpp läks rabedaks.“