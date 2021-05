HÄÄLETAMA! Karel Tilga kandideerib uhkele tunnustusele 

23aastane atleet püstitas aprilli alguses kümnevõistluses maailma hooaja tippmargi 8484 silma. Tulemus on niivõrd võimas, et varem pole suutnud ükski sportlane enne maikuud niivõrd võimsat punktisummat kokku panna. Ka Tokyo OM-norm (8350) sai Georgia ülikoolis Petros Kyprianou käe all tudeerival Tilgal suure varuga täidetud.