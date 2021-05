Manchester Cityt lahutab suurest unistusest 90 minutit 

Kui kodustes sarjades suudeti edu saavutada võrdlemisi kiirelt – 2012. aastal tuldi Inglismaa meistriteks ning kokku on võidetud 15 karikat –, siis meistrite liigas pole suudetud suurt edu saavutada. Vaatamata sellele, et meeskonda ostetakse pea iga-aastaselt mitu uut superstaari, oldi enne käimasolevat hooaega jõutud parimal juhul poolfinaali. Ja seda vaid korra.