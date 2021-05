Rein Taaramäe loobus Tokyo OMist 

Maanteeratturitest on OMil Tanel Kangert, kes igapäevaselt sõidab Austaalia tiimis (Team BikeExchange). Teise sportlase osalemine selgus alles äsja, kui Rein Taaramäe loobumisel otsustas maanteeratturite koondise peatreener Jaan Kirsipuu saata olümpiale Peeter Pruusi, kes sõidab Itaalia klubis (Torpado Süditrol) ja võistleb maastikuratturina, kuid on mitmekülgse ratturina tõestanud end ka hea maanteeratturina. See otsus oli ainuõige, kui arvestada Tokyo võistlusraja väljakutsuvat mägist profiili 24. juulil toimuval ühisstardist maanteesõidul (234 km ja 4865 tõusumeetrit). Üldse võisteldakse kokku kahel päeval, neist teine on 28. juulil toimuv individuaalne ajasõit.

„Olen selle üle väga õnnelik, et saan Eestit olümpial esindada. Teadsin, et olen nn “varumees”, aga poolteist kuud tagasi, kui Kirsipuu mulle helistas, muutus asi juba reaalsemaks. Olin elevil, aga tahtsin kindla vastuse saada võimalikult kiiresti, et teha vajalikud muudatused ettevalmistuses ja ratta valikul. See on suur au ja lisab motivatsiooni treeninguteks, et maksimaalselt sõiduks valmis olla. Eesmärgiks on võimalikult hästi sõita ehk siis, kas Tanelit aidata või võimaluse korral ise midagi korda saata. Olen suhteliselt vähe sellised sõite teinud, kuigi minu maastikuratta maratonid on tihtipeale sarnase pingutusega. Olümpiavorm on samuti väga kena, täiesti uus ja värske disain ning veidi heledamad toonid võiksid kuumas kliimas abiks olla,“ kinnitas Pruus, et on võimaluse üle õnnelik.