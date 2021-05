Toyota rallimeeskond saab Portugali etapiks tähtsa uuenduse 

See valmis tiimi Kölnis asuvas tehases ning on senisest võimsam. Toyota tehniline direktor Tom Fowler usub, et uue mootori näol on tegu tähtsa muudatusega.

"Mootor sai juba mõnda aega tagasi valmis ning kuna see on eelmisest parem, tahtsime selle võimalikult vara kasutusele võtta. Mõtlesime Horvaatia peale, kuid Portugal oli lihtsam variant. Sellel on kindlasti rohkem hobujõudu. See võib kõlada kummaliselt, kuid uuenduste puhul pole alati nii. Varasemalt oleme teinud pöördemomendil põhinevaid uuendusi. Isegi, kui tegu pole tavapärase edasiarendusega, on märkimisväärne, et nüüd on auto toodetud täielikult meie oma tehases, " vahendas Fowleri sõnu portaal DirtFish.