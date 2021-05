ÖÖ JA PÄEV VAHETUSES! Karol Mets ramadaanist Saudi Araabias: „Päeval elu seisab, see on väga rahulik aeg.“ 

Saudi Araabia kõrgliigas Al-Ettifaqi klubi esindav 27aastane viljandlane ärkab hommikul ikkagi üles ja päev on tal üsna vaba. Treeningud toimuvad kell kümme õhtul. Liiga ise on praegu pausil, kuid mitte ainult usu tõttu. „Arvan, et paus on seotud nii ramadaaniga kui ka sellega, et osa tiime mängib praegu Aasia meistrite liigat,“ selgitab Mets.