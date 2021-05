Eesti vutiklubide moslemid ramadaanist: keeruline, aga tahtejõu ja Allahi abil saame sellest üle 

„Ramadaani pidamine on Euroopas, aga eriti Eestis keeruline. Aafrikas on päevavalgust 12 tundi, siin aga 18. Kuid see on okei ja sellega harjub,“ ütleb Paide linnameeskonna Ghana päritolu keskkaitsja Ishaku Konda. „Raske on see, et ma ei söö, aga trennides kaotan energiat. Kindlasti on see keeruline aeg ka klubile, aga nad saavad aru, et pean seda tegema. Lõppude lõpuks annan endast murul parima.“