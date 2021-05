WRC FIA juhtidega veinitehaste külastamine ja kopteriga juustu toomine toimis – Horvaatia saab MM-rallit korraldada ka tulevikus Eigo Kaljurand , täna 19:37 Jaga: M

"Käisime Tomaci veinitehases ja valmistasime neile ekslusiivsed veinid, millest WRC inimesed olid väga vaimustuses," rääkis Horvaatia autoliidu juht Štetner, kelle sõnul meeldis WRC-juhtidele ka kohalik juust, mida käidi kopteriga juurde toomas. Foto: Zuma Press/Scanpix

Ehkki WRC-kalendrisse on väga palju soovijaid, siis panid promootorid tänavu debüteerinud Horvaatia etapi korraldajate lauale lepingu, mille põhjal jõuvad ralliässad ka tulevikus Balkani poolsaare asfaldile. Võistluse korraldajate sõnul vedasid nad rahvusvahelise auto(spordi)liidu juhte etapi ajal veinitehastesse, tõid neile kopteritega juustu, kutsusid gaalaõhtule endise vormelitähe Jacques Villeneuve'i ja boonusena on WRC nõukogus horvaat, mistap on nad väga tugevas positsioonis.