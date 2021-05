80 minutit vähemuses mänginud Levadia lõi Tuleviku võrku neli palli, Flora alistas Kalju 

Tänavu vaid ühe matši kaotanud Levadia õhtu algas kurjakuulutavalt, kui nende keskkaitsja Volodõmõr Bajenko tegi Viljandi ründaja Kristjan Kase vastu viimase lootuse vea, millest ees sai kohtunik Siim Rinkenilt punase kaardi.

Levadia poolkaitsja Brent Lepistu tunnistas, et vähemusse jäämine neil jalgu alt ei löönud. "Me pole sellise mentaliteediga meeskond, kes hakkab kartma ja väristama. Mängijate kvaliteet on nii kõrge, et suudame 10kesi 11 vastu mängida," tõdes ta kohtumise järel Soccerneti ülekandes. "Mänguilust ei saa rääkida. Kaitses pidime olema teravad ja tegema tööd, aga kõik rääkisid ja aitasid üksteist."

Ootamatult pidi Lepistu asuma keskkaitsesse, mis pole tema tavaline asukoht platsil. Mehe sõnul polnud see probleem. "Alumine poolik on sarnane positsioon, vanus on juba selline, et intelligentsi on nii palju, et peaks hakkama saama," jätkas ta.

Teise poolaja seitsmendal minutil lõi Martin Allik karistuslöögi ristnurka, mis tõi Tuleviku ühe värava kaugusele, kuid see jäi nende ainsaks tabamuseks. Hoopis Levadia suutis lüüa kaks kolli, kui 69. minutil skooris Ernest Agyiri ja 14 minutit hiljem Robert Kirss.

Tuleviku poolkaitsja Herol Riiberg tunnistas, et peale 1 : 2 väravat said nad taas mängu, kuid siis läks nagu tänavu kombeks. "Momentum oli korraks meie poolel. Levadia hakkas väristama, aga tegime oma kastis sööduvea, millest löödi 1 : 3 ja sealt oli juba raske välja tulla," rääkis Riiberg.

Viljandlased on tänavu liigas võitnud vaid ühe matši, millega ollakse tabeli tagumises pooles. "Vaadates tervikpilti, siis me ei mängi kehvasti. Hoiame palli, ehitame, oleme mängus sees, aga lõpuks ehitame iseendale. Suurtes mängudes ei anta neid andeks," vaatas ta senistele hooajale tagasi ja tõdes, Levadiaga mängus oli pilt sama. "Järjekordse ehitasime 2-3 väravat, see on juba muster. Kipume söötudega kiirustama, Levadia klassiga meeskond karistab need ära."