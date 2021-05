OTSEBLOGI | Kas meistrite liiga finaal jääb Inglismaa klubide siseasjaks? 

Tänasest matšist jääb kodusatsi poolt eemale vigastatud poolkaitsja Mateo Kovacic, lahtine on ka sakslase Antonio Rüdigeri osalus. Hispaanlastel on laatsaretis Lucas Vázquez, Daniel Carvajal ja Raphael Varane, kuid väljakule võib naasta nende kapten Sergio Ramos, kes on vigastuse tõttu olnud matšidest ligi kaks kuud eemal.