Suninen teeb tulevikuks plaane: R5 masin aitab valmistuda järgmise aasta autodeks 

Ka järgmisena sõidetaval Portugali rallil jääb Suninen R5 auto rooli, kuid see teda ei morjenda, vaid ta näeb hoopis võimalust tulevikuks harjutada. „Järgmise aasta WRC masinatel pole samuti keskdiferentsiaali,“ vihjas ta Dirtfishi ralliportaalile, et tänavune R5 auto on hea ettevalmistus tulevaseks hooajaks.

„Kui näete Hyundai sõitjaid tegemas R5 autodega lisarallisid, siis vaevalt see kõik vaid turunduseks on. Kõige tähtsam on sõita ja nagu ütlesin, on R5 masin heaks aimduseks järgmisele aastale, seega mul pole midagi selle vastu, et Rally2 autoga sõidan.“