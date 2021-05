KINDEL! Tänak jätkab Hyundais! 

„Mul on väga hea meel, et oleme Hyundai Motorspordiga jõudnud kokkuleppele ja pikendanud senist koostöölepingut. Alates 2020. aastast oleme jaganud tiimiga koos erilisi hetki ja ühtlasi pidanud tegema ka kõvasti tööd, et saada läbi keerulisematest momentidest. Viimase paari aasta jooksul olen näinud kogu meeskonna pühendumist ja sihikindlust, et saavutada parimaid tulemusi ning ma usun, et see jätkub kindlasti ka tulevikus,“ rääkis Tänak pressiteate vahendusel.