Tänak ja Neuville lõid rallimaailma tuleviku tunduvalt klaarimaks 

Võib üsna kindlalt väita, et Tänaku palkamisest olid huvitatud ka Toyota ja M-Sport, kuid saarlane jäi praegusele tööandjale truuks. Kui arvestada, et Sebastien Ogier' tulevik on lahtine ja suure tõenäosusega ei tee ta järgmisel aastal kaasa täishooaega, siis peaks 2019. aasta maailmameistrist Tänakust saama kõige kõrgemalt tasustatud ralliäss.