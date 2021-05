Tuntud ralliajakirjanikku üllatas Tänaku otsus 

"Tunnistan ausalt, et arvasin, et Tänak siirdub järgmiseks aastaks tagasi M-Sporti. Christian Loriaux’ (M-Spordis töötav insener - E.K.) liikumine Hyundaisse hägustas seda arvamust," kirjutab Evans portaalis DirtFish.

Mees tunnistab, et nüüd Tänakule lähedaste inimestega suheldes on selge, et eestlane soovis ise Hyundaisse jääda. Samuti peab ta loogiliseks asjaolu, et suur teade tuli juba selle aasta maikuus.